Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SƠN BỘT ĐẠI PHÚ làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 91 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SƠN BỘT ĐẠI PHÚ
Mức lương
Từ 91 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường B4, Khu B, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 91 Triệu
-Viết phiếu, chuẩn bị chứng từ giao hành
- Theo dõi, Điều xe, phân lịch giao hàng.
-Theo dõi, tính lương cho tài xế.
-Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Từ 91 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Các bạn nhanh nhẹn,chăm chỉ, thật thà, tinh thần làm việc nhóm, hòa đồng, có ý định làm việc lâu dài.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, vào làm có người hướng dẫn.
- Có tinh thần trách nhiệm vì lợi ích của công ty.
Tại CÔNG TY TNHH SƠN BỘT ĐẠI PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 9.120.000đ
- Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
- Được nghỉ lễ tết theo quy định.
- Được thưởng cuối năm.
- Được làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.
- Được học hỏi và trau dồi, phát triển năng lực bản thân.
- Được trang bị dụng cụ làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SƠN BỘT ĐẠI PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
