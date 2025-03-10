Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH GREENVIBE làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thưởng theo kết quả công việc, được tạo nhiều cơ hội phát triển và tăng thu nhập Xét tăng lương 6 tháng 1 lần Môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết, và nghỉ lễ theo quy định Nhà nước, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phát triển sản phẩm, thiết kế mới cho gian hàng

Tìm kiếm nhà cung cấp cho các sản phẩm, đơn hàng của công ty

Làm các loại báo cáo vận hành định kỳ

Theo dõi và hỗ trợ công tác nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, văn hóa doanh nghiệp

Hỗ trợ giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có định hướng phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử/MMO/xuất nhập khẩu/mua hàng

Thành thạo tiếng Anh nói và viết

Có khả năng làm việc áp lực và khả năng đa nhiệm tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động trong công việc

Đáng tin, trung thực, dễ hòa đồng

Tại CÔNG TY TNHH GREENVIBE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GREENVIBE

