Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH GREENVIBE làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GREENVIBE
- Hưng Yên: Thưởng theo kết quả công việc, được tạo nhiều cơ hội phát triển và tăng thu nhập Xét tăng lương 6 tháng 1 lần Môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết, và nghỉ lễ theo quy định Nhà nước, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phát triển sản phẩm, thiết kế mới cho gian hàng
Tìm kiếm nhà cung cấp cho các sản phẩm, đơn hàng của công ty
Làm các loại báo cáo vận hành định kỳ
Theo dõi và hỗ trợ công tác nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, văn hóa doanh nghiệp
Hỗ trợ giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Anh nói và viết
Có khả năng làm việc áp lực và khả năng đa nhiệm tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động trong công việc
Đáng tin, trung thực, dễ hòa đồng
Tại CÔNG TY TNHH GREENVIBE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
