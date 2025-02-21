Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 10 - 13tr - Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên; - Môi trường làm việc trong môi trường trẻ trung; luôn coi trọng giá trị nghề nghiệp, thăng tiến rõ ràng; - Được đóng BHXH và được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Luật lao động., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng từ kinh doanh và khách hàng, lên đơn đặt hàng, cập nhật đơn hàng

- Theo dõi lịch xuất hàng và công nợ phải thu

- Chuẩn bị giấy tờ xuất hàng, đối chiếu số lượng với kho

- Các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

- Giới tính: Nữ (từ 22-38 tuổi)

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng

- Kỹ năng vi tính cơ bản Microsoft office Word, Excel ..

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 13 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW BEST WIRE VIỆT NAM

