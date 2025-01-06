Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 404 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM
Mức lương
Từ 404 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Matexim, số 36A, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 404 USD
- Theo dõi, quản lý hợp đồng bán hàng
- Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng
- Kiểm soát công nợ khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra trơn tru
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến kế toán bán hàng
Với Mức Lương Từ 404 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán
- Dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, SAP)
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm
* Quyền lợi:
- Mức lương + Thưởng thêm theo doanh thu ( Tùy năng lực ứng viên, thỏa thuận thêm khi phỏng vấn)
- Lương tháng 13, thưởng lợi nhuận và các khoản thưởng khác dịp lễ Tết, thưởng đột xuất, du lịch hàng năm.
- Dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, SAP)
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm
* Quyền lợi:
- Mức lương + Thưởng thêm theo doanh thu ( Tùy năng lực ứng viên, thỏa thuận thêm khi phỏng vấn)
- Lương tháng 13, thưởng lợi nhuận và các khoản thưởng khác dịp lễ Tết, thưởng đột xuất, du lịch hàng năm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI