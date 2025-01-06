Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 404 USD

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 404 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Mức lương
Từ 404 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Matexim, số 36A, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 404 USD

- Theo dõi, quản lý hợp đồng bán hàng
- Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng
- Kiểm soát công nợ khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra trơn tru
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến kế toán bán hàng

Với Mức Lương Từ 404 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán
- Dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, SAP)
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm
* Quyền lợi:
- Mức lương + Thưởng thêm theo doanh thu ( Tùy năng lực ứng viên, thỏa thuận thêm khi phỏng vấn)
- Lương tháng 13, thưởng lợi nhuận và các khoản thưởng khác dịp lễ Tết, thưởng đột xuất, du lịch hàng năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Hà Nội

