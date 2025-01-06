Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 404 USD

Mức lương Từ 404 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Matexim, số 36A, đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

- Theo dõi, quản lý hợp đồng bán hàng

- Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng

- Kiểm soát công nợ khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra trơn tru

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến kế toán bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, SAP)

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm

* Quyền lợi:

- Mức lương + Thưởng thêm theo doanh thu ( Tùy năng lực ứng viên, thỏa thuận thêm khi phỏng vấn)

- Lương tháng 13, thưởng lợi nhuận và các khoản thưởng khác dịp lễ Tết, thưởng đột xuất, du lịch hàng năm.

Quyền lợi tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

