Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho trên hệ thống ERP
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán ... hoặc chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương làm thủ kho.
- Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm quản lý kho;
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, sức khỏe tốt;
- Có khả năng chịu áp lực công việc;
Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : 10 -12 triệu/ tháng + tháng lương thứ 13
- Tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ - theo lương thực tế
- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
- Ăn ca tại Nhà máy
- Môi trường làm việc thân thiên và chuyên nghiệp, tham gia các hoạt động du lịch, team building và hoạt động văn hóa doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
