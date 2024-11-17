Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho trên hệ thống ERP

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán ... hoặc chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương làm thủ kho.

- Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm quản lý kho;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, sức khỏe tốt;

- Có khả năng chịu áp lực công việc;

Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 10 -12 triệu/ tháng + tháng lương thứ 13

- Tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ - theo lương thực tế

- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

- Ăn ca tại Nhà máy

- Môi trường làm việc thân thiên và chuyên nghiệp, tham gia các hoạt động du lịch, team building và hoạt động văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA

