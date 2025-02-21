Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Gia Phương Đông làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Gia Phương Đông
- Bình Dương: Số 819, Đường DT743B, Khu phố Đông Tân, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
- Theo dõi nhập xuất kho: Ghi nhận, kiểm tra sự khớp nối giữa số lượng hàng hóa thực tế và số lượng ghi nhận trên chứng từ
- Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ
- Quản lý chứng từ: Thu thập, kiểm tra, lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động nhập xuất tồn kho, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp lệ của chứng từ.
- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.
- Phối hợp với kế toán đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày
- Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Phẩm chất: Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ
-Có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Gia Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động
- Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết… theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Gia Phương Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI