Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Gia Phương Đông làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 11 Triệu

- Theo dõi nhập xuất kho: Ghi nhận, kiểm tra sự khớp nối giữa số lượng hàng hóa thực tế và số lượng ghi nhận trên chứng từ

- Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

- Quản lý chứng từ: Thu thập, kiểm tra, lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động nhập xuất tồn kho, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp lệ của chứng từ.

- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.

- Phối hợp với kế toán đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày

- Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn