Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LOGISTICS CUBIK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LOGISTICS CUBIK
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS CUBIK

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào sổ sách kế toán.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.
Tham gia vào quá trình kiểm kê tài sản, hàng hóa.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản, các quy định của pháp luật về kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và kỷ luật.
Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS CUBIK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7.00.000 - 10.000.000đ đ
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS CUBIK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOGISTICS CUBIK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

