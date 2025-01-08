Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Hữu Nghị Xuân Cương làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1.Công việc kế toán nội bộ (70% công việc)

Thực hiện việc tính, chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho NLĐ;

Thực hiện thu – chi , các giao dịch liên quan đến ngân hàng. Lưu trữ bảo quản hóa đơn, nhập liệu các khoản đã thu – chi trong công ty;

Quan sát biến động dòng tiền trong các tài khoản ngân hàng của công ty, thực hiện báo cáo mỗi ngày;

Đối chiếu, kiểm tra các biên lai, chứng từ để đảm bảo việc thanh toán diễn ra theo đúng lưu trình.

2. Mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ Công ty (30% công việc)

Mua sắm, cấp phát & theo dõi tài sản văn phòng: chi phí ngoại giao, chi phí hoạt động chung của công ty ....;

Tạm ứng và thanh toán chi phí hành chính cố định: văn phòng phẩm/ điện nước/ internet/ cước điện thoại/ đồ dùng vệ sinh văn phòng, nước uống, đồ cúng, .... và chi phí hành chính phát sinh khác;

Kịp thời báo và liên hệ NCC sửa chữa hư hỏng phát sinh trong công ty: Điện, nước, mạng internet, cửa ....;

Liên hệ đặt vé máy bay, khách sạn... cho CBNV đi công tác (nếu có).

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, yêu cầu có kiến thức nghiệp vụ kế toán;

Tiếng Trung HSK 4 trở lên (nghe, nói, đọc, viết) là một lợi thế;

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên trong kế toán nội bộ là một lợi thế;

Trung thực, hòa đồng, có chí tiến thủ, chịu được áp lực cao;

Thái độ làm việc nghiêm túc, chủ động trong công việc;

Lưu ý: Ứng viên có năng lực ngoại ngữ tiếng Trung vui lòng gửi thêm CV tiếng Trung.

Tại Công ty Cổ Phần Hữu Nghị Xuân Cương Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức thu nhập: 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ

- Được đánh giá tăng lương hàng kỳ;

- Thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng năm Âm lịch theo kết quả kinh doanh của Công ty;

- Thưởng tháng lương thứ 13.

2. Phúc lợi

- Các hoạt động: Liên hoan, du lịch 1 năm/1 lần và các hoạt động ngoại khóa khác;

- Chế độ phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...;

- Các hoạt động tập thể: Team - building, Teamwork;

- Chế độ Bảo hiểm theo pháp luật quy định, các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;

- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn/ ngoại ngữ/ kỹ năng;

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần;

- Môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt, tôn trọng và kích thích khả năng phát triển cá nhân cao.

3. Phát triển năng lực và lộ trình công danh

- Nâng cao năng lực chuyên môn qua các khóa đào tạo tại Công ty, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển cho cán bộ công nhân viên;

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Lộ trình công danh rõ ràng: Nhân viên - Quản lý cấp trung - Quản lý cấp cao - Lãnh đạo cấp trung - Lãnh đạo cấp cao.

