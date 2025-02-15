Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
- Hải Phòng: KCN Minh Phương
- Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Quản lý hồ sơ, chứng từ và thực hiện các giao dịch với ngân hàng
Theo dõi và hoàn thiện chứng từ rút nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.
Lập hồ sơ thanh toán bằng vốn tự có và hồ sơ thanh toán bằng vốn vay ngân hàng.
Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày để có các báo cáo cho quản lý trực tiếp và ban Lãnh đạo nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các NH. Lập bảng theo dõi tổng hợp và chi tiết số liệu phát sinh, dư nợ vay, lịch trả nợ vay tại từng thời điểm của tất cả các NH có phát sinh nghiệp vụ vay.
Có trách nhiệm quản lý và báo cáo số dư các TK có liên quan đến phần hành Kế toán NH như: Tiền gửi, tiền vay, ký cược, ký quỹ tại NH, tài khoản trích trước liên quan chi phí NH, Hợp đồng tín dụng, hạn mức
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm : Ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
Kiến thức : Kiến thức về tài chính kế toán, hồ sơ ngân hàng
Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty
Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí
Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: trà, cà phê,bánh kẹo,...
Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
