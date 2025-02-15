Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Minh Phương - Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý hồ sơ, chứng từ và thực hiện các giao dịch với ngân hàng

Theo dõi và hoàn thiện chứng từ rút nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.

Lập hồ sơ thanh toán bằng vốn tự có và hồ sơ thanh toán bằng vốn vay ngân hàng.

Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày để có các báo cáo cho quản lý trực tiếp và ban Lãnh đạo nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền

Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các NH. Lập bảng theo dõi tổng hợp và chi tiết số liệu phát sinh, dư nợ vay, lịch trả nợ vay tại từng thời điểm của tất cả các NH có phát sinh nghiệp vụ vay.

Có trách nhiệm quản lý và báo cáo số dư các TK có liên quan đến phần hành Kế toán NH như: Tiền gửi, tiền vay, ký cược, ký quỹ tại NH, tài khoản trích trước liên quan chi phí NH, Hợp đồng tín dụng, hạn mức

Học vấn : Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

Kinh nghiệm : Ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

Kiến thức : Kiến thức về tài chính kế toán, hồ sơ ngân hàng

Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH/ Bảo hiểm sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc

Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty

Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí

Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: trà, cà phê,bánh kẹo,...

Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng

