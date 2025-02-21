Tuyển Kế toán thanh toán Instanta Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

1. Cập nhật, theo dõi giám sát các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ.

Update, monitor and supervise due and overdue receivables to collect debts.

2. Phối hợp với bộ phận kinh doanh, thực hiện thu hồi công nợ.

Coordinate with Sales department to collect debts.

3. Định kỳ thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng / phòng kinh doanh, ... lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.

Periodically compare debts with customers/sales departments,... prepare a summary report of receivables.

4. Tiếp nhận / xử lý toàn bộ hồ sơ thanh toán các phòng ban..

Receive/process all payment documents for departments.

5. Thực hiện các công việc khác theo sự phận công của Kế toán trưởng và Giám Đốc.

Other tasks assigned by Chief Accountant and Director