Tuyển Kế toán thanh toán Instanta Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Instanta Vietnam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Instanta Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: KCN VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Cập nhật, theo dõi giám sát các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ.
Update, monitor and supervise due and overdue receivables to collect debts.
2. Phối hợp với bộ phận kinh doanh, thực hiện thu hồi công nợ.
Coordinate with Sales department to collect debts.
3. Định kỳ thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng / phòng kinh doanh, ... lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.
Periodically compare debts with customers/sales departments,... prepare a summary report of receivables.
4. Tiếp nhận / xử lý toàn bộ hồ sơ thanh toán các phòng ban..
Receive/process all payment documents for departments.
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phận công của Kế toán trưởng và Giám Đốc.
Other tasks assigned by Chief Accountant and Director

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chấp nhận mới tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc có kinh nghiệm liên quan/ Fresh graduate with major in accounting or related experience is preferred
• Khả năng sử dụng tiếng Anh: Khá (các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)
English skills: Medium (listening, speaking, reading and writing)

Tại Instanta Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Instanta Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Factory D1, Land plot No. IL08~IL10 & IL18~IL20, VSIP Haiphong Township, Industrial and Service Park, Thuy Nguyen Dist., Dinh Vu-Cat Hai Economic Zone, Hai Phong

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

