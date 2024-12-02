Tuyển Kế toán thanh toán Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện nghiệp vụ thu tiền của các đối tượng bên trong, bên ngoài doanh nghiệp như: các cổ đông, thu hồi tạm ứng còn dư, các khoản thu nội bộ khác, thu bồi thường, ký cược, ký quỹ, thu hồi công nợ khách hàng, ...

• Thực hiện theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng.

• Theo dõi hoạt động thanh toán qua thẻ của khách hàng.

• Theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ.

• Kiểm soát hoạt động thu ngân trong doanh nghiệp. Trực tiếp tiếp nhận các chứng từ có liên quan từ bộ phận thu ngân. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của những chứng từ nhận được.

• Kiểm tra và duyệt các chứng từ trên phần mềm Base.

• Theo dõi và kiểm tra báo cáo thuế.

• Các công việc khác được sự phân công từ TP.Kế Toán.