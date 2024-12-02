Tuyển Kế toán thanh toán Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Kế toán thanh toán

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện nghiệp vụ thu tiền của các đối tượng bên trong, bên ngoài doanh nghiệp như: các cổ đông, thu hồi tạm ứng còn dư, các khoản thu nội bộ khác, thu bồi thường, ký cược, ký quỹ, thu hồi công nợ khách hàng, ...
• Thực hiện theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng.
• Theo dõi hoạt động thanh toán qua thẻ của khách hàng.
• Theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ.
• Kiểm soát hoạt động thu ngân trong doanh nghiệp. Trực tiếp tiếp nhận các chứng từ có liên quan từ bộ phận thu ngân. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của những chứng từ nhận được.
• Kiểm tra và duyệt các chứng từ trên phần mềm Base.
• Theo dõi và kiểm tra báo cáo thuế.
• Các công việc khác được sự phân công từ TP.Kế Toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán .
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán.
- Am hiểu hóa đơn, chứng từ.
- Nắm vững các quy định quản lý trong doanh nghiệp.
- Nắm vững luật, nghị định, luật chuyên ngành,... bổ trợ phục vụ công việc
- Am hiểu phần mềm kế toán phục vụ công việc
- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp.
- Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao.
- Gọn gàng, ngăn nắp.
- Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý công việc tốt.
- Nhiệt tình, tinh thần học hỏi và chia sẻ.

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Phụ cấp
Du lịch
Chăm sóc sức khoẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 693 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

