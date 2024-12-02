Tuyển Kế toán thanh toán Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh
- Cần Thơ:
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện nghiệp vụ thu tiền của các đối tượng bên trong, bên ngoài doanh nghiệp như: các cổ đông, thu hồi tạm ứng còn dư, các khoản thu nội bộ khác, thu bồi thường, ký cược, ký quỹ, thu hồi công nợ khách hàng, ...
• Thực hiện theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng.
• Theo dõi hoạt động thanh toán qua thẻ của khách hàng.
• Theo dõi công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ.
• Kiểm soát hoạt động thu ngân trong doanh nghiệp. Trực tiếp tiếp nhận các chứng từ có liên quan từ bộ phận thu ngân. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của những chứng từ nhận được.
• Kiểm tra và duyệt các chứng từ trên phần mềm Base.
• Theo dõi và kiểm tra báo cáo thuế.
• Các công việc khác được sự phân công từ TP.Kế Toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán.
- Am hiểu hóa đơn, chứng từ.
- Nắm vững các quy định quản lý trong doanh nghiệp.
- Nắm vững luật, nghị định, luật chuyên ngành,... bổ trợ phục vụ công việc
- Am hiểu phần mềm kế toán phục vụ công việc
- Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp.
- Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm công việc cao.
- Gọn gàng, ngăn nắp.
- Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý công việc tốt.
- Nhiệt tình, tinh thần học hỏi và chia sẻ.
Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Phụ cấp
Du lịch
Chăm sóc sức khoẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
