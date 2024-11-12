Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Kế toán dự án

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Empress, 138

- 142 Hai Bà Trưng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Phạm vi công việc: Phụ trách công việc thu chi tiền mặt tại nhà hàng, quản lý hàng tồn kho, tài sản công ty
Phạm vi công việc:
Trách nhiệm:
Nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ, chính xác của các hồ sơ chi phí bao gồm: hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu/bàn giao, yêu cầu thanh toán, đề nghị tạm ứng từ các phòng ban.
Lập chứng từ thanh toán bằng tiền mặt và ngân hàng theo lịch thanh toán của dự án, hạch toán vào hệ thống sổ sách kế toán
Theo dõi và nhắc nhở các nhân sự chịu trách nhiệm về các khoản nợ phải trả nhà cung cấp và tạm ứng cho nhân viên.
Ghi nhận doanh thu và phải thu và phối hợp chặt chẽ với Nhà hàng để đảm bảo doanh thu và khoản phải thu trong hệ thống được ghi nhận kịp thời và chính xác.
Theo dõi và liên hệ với khách hàng để nhắc nợ các hóa đơn chưa thanh toán, các khoản đặt cọc chưa bổ sung và giải đáp các vấn đề khác liên quan đến công nợ phải thu
Hạch toán các bút toán khóa sổ cuối kỳ liên quan đến thu-chi, đối chiếu số dư tiền mặt với sổ sách. Chuẩn bị báo cáo thuế Giá trị gia tăng đầu vào hàng tháng của dự án.
Hỗ trợ làm việc và cung cấp chứng từ cho đơn vị kế toán, thuế và các đơn vị khác
Lập báo cáo tuần, báo cáo tiền, hoạt động hàng tháng và các báo cáo theo yêu cầu khác.
Lưu trữ chứng từ, hóa đơn, hợp đồng, sổ phụ ngân hàng và các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ được giao
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm: kế toán nhà hàng khách sạn, dịch vụ khách hàng
Có thể giao tiếp tiếng anh là điểm cộng
Tin học văn phòng
Nghiệp vụ kế toán
Linh hoạt, chủ động và sẵn sàng học hỏi
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross 11 triệu - 13 triệu tùy vào kinh nghiệm
Lương tháng 13
Có chế độ thưởng vào các dịp Lễ & Tết (1.1, 30.4, 2.9)
Lì xì đầu năm
Các chế độ của công đoàn: sinh nhật, hiếu hỉ, 8/3, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch ....
12 Ngày phép/năm
BHXH, BHYT, BHTN
Bảo Hiểm chăm sóc sức khỏe PVI
Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thu-nhap-11-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246686
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 30/07/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 9Pay
Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần 9Pay
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spring Auteurs
Tuyển Kế toán dự án Spring Auteurs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Spring Auteurs
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 30/07/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 9Pay
Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần 9Pay
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spring Auteurs
Tuyển Kế toán dự án Spring Auteurs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Spring Auteurs
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất