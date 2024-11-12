Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Empress, 138 - 142 Hai Bà Trưng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Phạm vi công việc: Phụ trách công việc thu chi tiền mặt tại nhà hàng, quản lý hàng tồn kho, tài sản công ty

Phạm vi công việc:

Trách nhiệm:

Nhận và kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ, chính xác của các hồ sơ chi phí bao gồm: hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu/bàn giao, yêu cầu thanh toán, đề nghị tạm ứng từ các phòng ban.

Lập chứng từ thanh toán bằng tiền mặt và ngân hàng theo lịch thanh toán của dự án, hạch toán vào hệ thống sổ sách kế toán

Theo dõi và nhắc nhở các nhân sự chịu trách nhiệm về các khoản nợ phải trả nhà cung cấp và tạm ứng cho nhân viên.

Ghi nhận doanh thu và phải thu và phối hợp chặt chẽ với Nhà hàng để đảm bảo doanh thu và khoản phải thu trong hệ thống được ghi nhận kịp thời và chính xác.

Theo dõi và liên hệ với khách hàng để nhắc nợ các hóa đơn chưa thanh toán, các khoản đặt cọc chưa bổ sung và giải đáp các vấn đề khác liên quan đến công nợ phải thu

Hạch toán các bút toán khóa sổ cuối kỳ liên quan đến thu-chi, đối chiếu số dư tiền mặt với sổ sách. Chuẩn bị báo cáo thuế Giá trị gia tăng đầu vào hàng tháng của dự án.

Hỗ trợ làm việc và cung cấp chứng từ cho đơn vị kế toán, thuế và các đơn vị khác

Lập báo cáo tuần, báo cáo tiền, hoạt động hàng tháng và các báo cáo theo yêu cầu khác.

Lưu trữ chứng từ, hóa đơn, hợp đồng, sổ phụ ngân hàng và các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ được giao

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm: kế toán nhà hàng khách sạn, dịch vụ khách hàng

Có thể giao tiếp tiếng anh là điểm cộng

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ kế toán

Linh hoạt, chủ động và sẵn sàng học hỏi

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross 11 triệu - 13 triệu tùy vào kinh nghiệm

Lương tháng 13

Có chế độ thưởng vào các dịp Lễ & Tết (1.1, 30.4, 2.9)

Lì xì đầu năm

Các chế độ của công đoàn: sinh nhật, hiếu hỉ, 8/3, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch ....

12 Ngày phép/năm

BHXH, BHYT, BHTN

Bảo Hiểm chăm sóc sức khỏe PVI

Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.