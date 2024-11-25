Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An
- Hà Nội:
- 389 Hoàng Quốc Việt, 47 Võ Chí Công Q. Cầu Giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Phụ Trách mảng Tổng Hợp
Lên các sổ tổng hợp các tài khoản
Lập Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm.... Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế ...
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Tp Tài Chính - Kế Toán
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- kinh nghiệm: Từ 2 năm vị trí tương đương
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
