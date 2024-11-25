Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 389 Hoàng Quốc Việt, 47 Võ Chí Công Q. Cầu Giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phụ Trách mảng Tổng Hợp
Lên các sổ tổng hợp các tài khoản
Lập Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm.... Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế ...
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Tp Tài Chính - Kế Toán

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Tài Chính, Kê Toán
- kinh nghiệm: Từ 2 năm vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 đồng - 14.000.000 đồng
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 389 Hoàng Quốc Việt, 47 Võ Chí Công Q. Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

