Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 389 Hoàng Quốc Việt, 47 Võ Chí Công Q. Cầu Giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phụ Trách mảng Tổng Hợp

Lên các sổ tổng hợp các tài khoản

Lập Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm.... Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế ...

Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Tp Tài Chính - Kế Toán

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Tài Chính, Kê Toán

- kinh nghiệm: Từ 2 năm vị trí tương đương

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 đồng - 14.000.000 đồng

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thương Mại Thịnh An

