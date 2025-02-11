Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: FB2 - 06 Đường Venice, An Thới, Phu Quoc, Vietnam, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra hoá đơn chứng từ đầu vào

Ghi sổ theo dõi các chi phí phát sinh

Lập dự toán hàng tháng, thu thập thông tin từ các phòng ban, kiểm tra đánh giá mức độ phù hợp để phê duyệt và đưa vào dự toán

Tổng hợp các chứng từ thu chi phát sinh trong kỳ

Lập các báo cáo nội bộ: Hoàn ứng, Tạm ứng, các báo cáo phục vụ mục đích quản trị

Theo dõi nhập xuất luân chuyển tài sản cố định

Lập các báo cáo kế toán, Thuế định kỳ hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm

Theo dõi và kiểm tra bảng chấm công và bảng lương theo các phòng ban

Tính toán và lập tờ khai đóng bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm: có trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Năng động, sáng tạo, chịu khó không ngại việc

Thành thạo tin học văn phòng

Lương cứng: 12 - 14 triệu + hoa hồng + thưởng

Phúc lợi: Đi du lịch ít nhất 1 lần/năm, liên hoan hàng tháng, sinh nhật cùng công ty....

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tăng trưởng nhanh, sáng tạo, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản phát huy tối đa năng lực bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ : BHXH, BHYT, lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi,....

Xét tăng lương theo năng lực.

