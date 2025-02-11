Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
- Kiên Giang: FB2
- 06 Đường Venice, An Thới, Phu Quoc, Vietnam, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Kiểm tra hoá đơn chứng từ đầu vào
Ghi sổ theo dõi các chi phí phát sinh
Lập dự toán hàng tháng, thu thập thông tin từ các phòng ban, kiểm tra đánh giá mức độ phù hợp để phê duyệt và đưa vào dự toán
Tổng hợp các chứng từ thu chi phát sinh trong kỳ
Lập các báo cáo nội bộ: Hoàn ứng, Tạm ứng, các báo cáo phục vụ mục đích quản trị
Theo dõi nhập xuất luân chuyển tài sản cố định
Lập các báo cáo kế toán, Thuế định kỳ hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm
Theo dõi và kiểm tra bảng chấm công và bảng lương theo các phòng ban
Tính toán và lập tờ khai đóng bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: có trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Năng động, sáng tạo, chịu khó không ngại việc
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Đi du lịch ít nhất 1 lần/năm, liên hoan hàng tháng, sinh nhật cùng công ty....
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tăng trưởng nhanh, sáng tạo, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản phát huy tối đa năng lực bản thân.
Được hưởng đầy đủ các chế độ : BHXH, BHYT, lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi,....
Xét tăng lương theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI