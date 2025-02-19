Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Tuyển dụng Kế toán tổng hợp công ty Food House ( công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho khách sạn ,nhà hàng, siêu thị)

Yêu cầu: Trình độ : Đại học Kinh nghiệm : từ 3 năm trở lên, có khả năng làm các báo cáo tài chính, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu của ban lãnh đạo, thành thạo các công việc khác của kế toán tổng hợp.

Chế độ: đóng BHXH , các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước, lương tháng 13, thưởng ...

Thời gian làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7 ( nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật)

Địa điểm làm việc: cạnh hồ bơi Nam Anh, gần cổng khu 67hecta, Ấp Gành Gió, Xã Cửa Dương, Dương Đông, Phú Quốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh

