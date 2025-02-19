Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh
- Kiên Giang:
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp công ty Food House ( công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho khách sạn ,nhà hàng, siêu thị)
Yêu cầu: Trình độ : Đại học Kinh nghiệm : từ 3 năm trở lên, có khả năng làm các báo cáo tài chính, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu của ban lãnh đạo, thành thạo các công việc khác của kế toán tổng hợp.
Chế độ: đóng BHXH , các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước, lương tháng 13, thưởng ...
Thời gian làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7 ( nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật)
Địa điểm làm việc: cạnh hồ bơi Nam Anh, gần cổng khu 67hecta, Ấp Gành Gió, Xã Cửa Dương, Dương Đông, Phú Quốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI