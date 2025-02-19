Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp công ty Food House ( công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho khách sạn ,nhà hàng, siêu thị)
Yêu cầu: Trình độ : Đại học Kinh nghiệm : từ 3 năm trở lên, có khả năng làm các báo cáo tài chính, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu của ban lãnh đạo, thành thạo các công việc khác của kế toán tổng hợp.
Chế độ: đóng BHXH , các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước, lương tháng 13, thưởng ...
Thời gian làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7 ( nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật)
Địa điểm làm việc: cạnh hồ bơi Nam Anh, gần cổng khu 67hecta, Ấp Gành Gió, Xã Cửa Dương, Dương Đông, Phú Quốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu: Trình độ : Đại học Kinh nghiệm : từ 3 năm trở lên, có khả năng làm các báo cáo tài chính, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu của ban lãnh đạo, thành thạo các công việc khác của kế toán tổng hợp.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 59-61 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12 (Quận4), Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

