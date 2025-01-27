Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần KLC Hospitality làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Lập kế hoạch SXKD năm/quý/tháng.

Tham gia lập kế hoạch chi tiêu của Khách sạn.

Quản lý dòng tiền/vốn lưu động.

Cung cấp thông tin về kế hoạch trả thuế, nợ vay ngân hàng.

Quản lý giá trị công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng.

Tổ chức hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính.

Kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của tất cả các chứng từ gốc, chứng từ kế toán hàng ngày.

Quản lý TSCĐ (hữu hình và vô hình, phần mề, quy trình công nghệ…)

Rà soát, đối chiếu sổ phụ ngân hàng. Rà soát, đối chiếu các khoản thuế.

Hàng tháng theo dõi tình hình hạch toán về thuế, tiến hành làm báo cáo thuế GTGT.

Hàng quý tiến hành làm thủ tục khai báo các báo cáo quý theo yêu cầu của pháp luật về thuế.

Hàng năm làm báo cáo quyết toán thuế theo luật định.

Lập báo cáo tình trạng nộp thuế khi có yêu cầu của các cấp quản lý.

Lập báo cáo tài chính.

Kiểm tra việc phân bổ, tính toán TSCĐ, TB, CCDC.

Mua sắm và quản lý trang thiết bị, dụng cụ văn phòng.

Đề xuất mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cho khách sạn.

Tốt nghiệpCao đẳng chuyên ngànhTài chính, kế toán, kiểm toán

Có ít nhất02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp

Kiến thức tổng hợp về kế toán và tài chính

Hiểu biết về luật kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế liên quan.

Kiến thức về quản trị kinh doanh và quản lý nhân sự.

Am hiểu lĩnh vực hoạt động của công ty.

Kỹ năng quản lý thời gian: tự lên kế hoạch cho ca làm việc, sắp xếp công việc hiệu quả.

Kỹ năng quản lý công việc: làm việc độc lập và có trách nhiệm, chủ động báo cáo công việc và các vấn đề cấp thiết.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Nhà hàng / Khách sạn

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Kiên Giang