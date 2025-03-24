Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khu Công Nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Kiểm tra chứng từ hoạt động, tổng hợp và hạch toán khai báo thuế theo quy định;

Giám sát các giao dịch với ngân hàng, kiểm soát vốn vay và đáo hạn, chi phí lãi vay và phí khác của các ngân hàng;

Tổng hợp và thực hiện hạch toán chứng từ hoạt động, chứng từ thanh toán lên phần mềm Kế toán Misa;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan;

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty sản xuất;

Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa;

Hòa đồng, trung thực;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ÂN LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực; từ 13 – 16 triệu/tháng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; có 12 ngày phép năm, phép theo thâm niên;

Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng vượt mục tiêu kinh doanh hằng năm;

Được tham gia đầy đủ các chính sách phúc lợi như: sinh nhật, hiếu hỉ, tang chế, thâm niên, trợ cấp sinh con, trợ cấp chăm sóc con nhỏ, ...tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty;

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn, đào tạo các khóa học nội bộ và bên ngoài theo từng vị trí;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng, cởi mở.

