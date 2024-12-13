Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Như Lân, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn
- Tiến hành sắp xếp, tổng hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh để theo dõi
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, khai thuế, nộp thuế, kiểm tra thuế, đánh giá thuế
- Chuẩn bị báo cáo thuế (VAT, CIT, PIT và báo cáo tài chính) định kỳ
- Làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến lĩnh vực Thuế
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành tài chính, kế toán.
- Sử dụng máy tính thành thạo (Excel, phần mềm kế toán)
Kinh nghiệm và Kiến thức:
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững các chế độ chính sách tài chính hiện hành.
Kỹ năng và yêu cầu công việc:
- Chủ động, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;
- Trung thực, nhiệt tình, thái độ hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp;
