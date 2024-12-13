Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Như Lân, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn
- Tiến hành sắp xếp, tổng hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh để theo dõi
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, khai thuế, nộp thuế, kiểm tra thuế, đánh giá thuế
- Chuẩn bị báo cáo thuế (VAT, CIT, PIT và báo cáo tài chính) định kỳ
- Làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến lĩnh vực Thuế
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành tài chính, kế toán.
- Sử dụng máy tính thành thạo (Excel, phần mềm kế toán)
Kinh nghiệm và Kiến thức:
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững các chế độ chính sách tài chính hiện hành.
Kỹ năng và yêu cầu công việc:
- Chủ động, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;
- Trung thực, nhiệt tình, thái độ hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP: Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

