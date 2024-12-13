Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Như Lân, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn

- Tiến hành sắp xếp, tổng hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh để theo dõi

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, khai thuế, nộp thuế, kiểm tra thuế, đánh giá thuế

- Chuẩn bị báo cáo thuế (VAT, CIT, PIT và báo cáo tài chính) định kỳ

- Làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến lĩnh vực Thuế

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành tài chính, kế toán.

- Sử dụng máy tính thành thạo (Excel, phần mềm kế toán)

Kinh nghiệm và Kiến thức:

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững các chế độ chính sách tài chính hiện hành.

Kỹ năng và yêu cầu công việc:

- Chủ động, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;

- Trung thực, nhiệt tình, thái độ hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp;

Quyền Lợi Được Hưởng

