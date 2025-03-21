Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Số làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Thôn Đông Chiểu - Đội 6 - Liên Phương - Tp.Hưng Yên, TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nội Bộ

- Nhập/Xuất hàng (Kiểm soát kho)

- Thực hiện các lệnh sản xuất

- Phiếu thu chi

Mảng thuế

- Kê khai chứng từ hàng quý

- BHXH

- Thực hiện các lệnh sản xuất --> Xuất hóa đơn bán ra

- Giao dịch ngân hàng (1 tháng 1-2 lần)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm word, excel, phần mềm kế toán);

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;

- Trung thực nhiệt tình, năng động, trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Số Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6tr - 6,5tr tùy theo năng lực

- Phụ cấp trách nhiệm:

- Thưởng theo sản phẩm tùy theo sản lượng

- Tổng thu nhập hàng tháng khoảng 7,5tr - 9tr hoặc hơn tùy từng tháng

- Thời gian làm việc: 7h30 – 17h00 (8 tiếng/ngày), Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ chủ nhật

- Được hưởng các chế độ BHXH theo Luật Lao động.

- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

- Thưởng lương tháng thứ 13

- Tham gia Teambuilding cuối năm, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Số

