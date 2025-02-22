Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà máy số Số 378 Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lên đơn hàng, duyệt đơn hàng.

- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng.

- Theo dõi, xuất nhập tồn kho hàng ngày

- Mua sắm một số mảng hành chính cho nhà máy.

- Kiểm soát và đối chiếu quỹ tiền hằng ngày. Kiểm tra chứng từ thu, chi

- Đón tiếp ứng viên, thu hồ sơ nhân sự, chấm công nhân viên nhà máy,....

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng phần mềm kế toán

- Ưu tiên 02 năm kinh nghiệm kế toán kho/sales admin/kế toán nội bộ trở lên.

- Ưu tiên các ứng viên từ 23- 30 tuổi.

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 - 10 triệu + phụ cấp ăn trưa

8 - 10 triệu

- Thời gian thử việc: 2 tháng

- Chế độ BHXH theo luật nhà nước

- Được hưởng cách chính sách chăm sóc nhân viên của công ty (Đau ốm, cưới hỏi, du lịch, quà tết)

- Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin