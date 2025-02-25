Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&B Logistics làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&B Logistics
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&B Logistics

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&B Logistics

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Lô đất CN3, KCN Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyên Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng hàng hóa.
Nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa nhập kho, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ đúng quy trình.
Phát hành hàng hóa xuất kho theo yêu cầu, đảm bảo đúng số lượng, chủng loại và chất lượng.
Thực hiện các công việc nhập liệu, cập nhật thông tin hàng hóa trên hệ thống quản lý kho.
Báo cáo tình hình tồn kho định kỳ cho cấp trên.
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh kho bãi.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong kho hàng, logistics.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&B Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 10 triệu đến 14 triệu (không giới theo năng lực ứng viên).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.
Thưởng các ngày Lễ, Tết, hiếu, hỷ,,, lương tháng 13, được tham gia BHXH, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&B Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&B Logistics

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&B Logistics

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất CN3, KCN Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyên Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

