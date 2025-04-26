Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: đường số 1, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (nếu có).

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, Fast Accounting, hoặc các phần mềm kế toán khác.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH

