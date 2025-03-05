Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - KĐT Ecopark,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Thực hiện tổng hợp, kê khai thuế theo quy định

Lập BCTC theo quy định

Rà soát dữ liệu hóa đơn, đối chiếu với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh

Thực hiện xuất hóa đơn các hợp đồng doanh thu

Thực hiện báo cáo thu-chi tuần, tháng

Chấm công, tính lương các bộ phận, làm hồ sơ lương các dự án

Kê khai tăng, giảm bảo hiểm, làm việc với cơ quan bảo hiểm khi có phát sinh

Làm hồ sơ thanh toán theo các hợp đồng đã ký với khách hàng

Rà soát, đối chiếu số liệu doanh thu phát sinh hàng tháng, lũy kế, thực hiện báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của KTT

Báo cáo nợ phải thu theo từng dự án, hợp đồng

Hướng dẫn các bộ phận làm hồ sơ thanh toán khi có phát sinh

Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra, cập nhật các khoản phải trả vào kế hoạch chi tuần

Báo cáo tổng hợp chi phí theo bộ phận, dự án hàng tháng

Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định

Báo cáo tổng hợp nợ phải trả theo nhà cung cấp, dự án

Quản lý công cụ - dụng cụ tài sản theo bộ phận, dự án

Hàng tháng lên bảng khấu hao CCDC, TSCĐ

Tổng hợp đề xuất mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư tại các bộ phận để đưa vào kế hoạch chi hàng tuần

Hạch toán vào phầm mềm khi có phát sinh, tạo mã QR để quản lý danh sách TSCĐ, CCDC.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 5 năm trở lên

Biết sử dụng phầnmềm Fast

Có kinh nghiệm về kế toán xây dựng

Làm việc tại VP Hưng Yên

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn tùy theo năng lực

Được hưởng đầy đủ chính sách của Công ty, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

Môi trường năng động, sáng tạo

Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp

Khuyến khích tính tự chủ, độc lập và sáng tạo trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

