Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU
- Hưng Yên:
- KĐT Ecopark,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Thực hiện tổng hợp, kê khai thuế theo quy định
Lập BCTC theo quy định
Rà soát dữ liệu hóa đơn, đối chiếu với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh
Thực hiện xuất hóa đơn các hợp đồng doanh thu
Thực hiện báo cáo thu-chi tuần, tháng
Chấm công, tính lương các bộ phận, làm hồ sơ lương các dự án
Kê khai tăng, giảm bảo hiểm, làm việc với cơ quan bảo hiểm khi có phát sinh
Làm hồ sơ thanh toán theo các hợp đồng đã ký với khách hàng
Rà soát, đối chiếu số liệu doanh thu phát sinh hàng tháng, lũy kế, thực hiện báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của KTT
Báo cáo nợ phải thu theo từng dự án, hợp đồng
Hướng dẫn các bộ phận làm hồ sơ thanh toán khi có phát sinh
Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra, cập nhật các khoản phải trả vào kế hoạch chi tuần
Báo cáo tổng hợp chi phí theo bộ phận, dự án hàng tháng
Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định
Báo cáo tổng hợp nợ phải trả theo nhà cung cấp, dự án
Quản lý công cụ - dụng cụ tài sản theo bộ phận, dự án
Hàng tháng lên bảng khấu hao CCDC, TSCĐ
Tổng hợp đề xuất mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư tại các bộ phận để đưa vào kế hoạch chi hàng tuần
Hạch toán vào phầm mềm khi có phát sinh, tạo mã QR để quản lý danh sách TSCĐ, CCDC.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng phầnmềm Fast
Có kinh nghiệm về kế toán xây dựng
Làm việc tại VP Hưng Yên
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chính sách của Công ty, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước
Môi trường năng động, sáng tạo
Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp
Khuyến khích tính tự chủ, độc lập và sáng tạo trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
