Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOTEK làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

1. Hỗ trợ trong việc phát triển và thực hiện các mục tiêu, chính sách, ưu tiên các quy trình liên quan đến báo cáo tài chính, ngân sách và kế toán: Cần xây dựng và phát triển bổ sung các quy trình liên quan tài chính kế toán. Hoàn chỉnh và chủ động trong việc đưa ra các hướng dẫn phù hợp với cương vị. Đưa ra các kế hoạch chi tiết cho các hạng mục/đề xuất cần thiết cho việc xây dựng quy trình này.

2. Đảm bảo công ty tuân thủ chặt chẽ về quản trị doanh nghiệp; thuế và các yêu cầu tài chính/kế toán khác. Tham gia vào việc kiểm soát các điều khoản hợp đồng, đảm bảo phù hợp các quy định của tài chính/kế toán.

3. Giám sát và tham gia vào việc chuẩn bị các báo cáo tài chính (bao gồm báo cáo quản lý và báo cáo theo quy định).

4. Quản lý ghi nhận kế toán, duy trì hồ sơ kế toán phù hợp.

5. Chỉ đạo/tiến hành/hoặc tham gia vào việc phân tích chi phí phát sinh, đưa ra cải tiến phù hợp.

6. Theo dõi dòng tiền, báo cáo dòng tiền định kỳ. Kiểm soát công nợ và có báo cáo phù hợp khi có thiếu hụt về ngân sách cho các khoản chi dự kiến.

7. Phụ trách điều phối liên hệ với thuế/kiểm toán/ngân hàng, các đối tượng khác theo chỉ định.