Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỰC IN SẮC VIỆT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỰC IN SẮC VIỆT
- Hưng Yên: KCN PN B, LIÊU TRUNG, LIÊU XÁ, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hạch toán số liệu kế toán từ chi tiết đến tổng hợp lên phần mềm Misa, đảm bảo hạch toán đúng, tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định của Công ty.
Đối chiếu sổ cái với sổ phụ đảm bảo khớp số liệu và phát hiện các chênh lệch kịp thời thông báo cho kế toán phụ trách và cấp trên Lên báo cáo thuế tháng, quý, năm nộp cơ quan thuế Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về chuẩn mực kế toán; các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, lao động, hiểu về thuế TNCN Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...) và phần mềm kế toán Misa
Tinh thần chịu trách nhiệm cao, trung thực, đáng tin cậy, cẩn thận
Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH MỰC IN SẮC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Phúc lợi người lao động: BHXH, bảo hiểm cá nhân ( bảo việt )và các chế độ phúc lợi theo quy định.
Du lịch, team buildings,......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỰC IN SẮC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI