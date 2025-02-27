Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỰC IN SẮC VIỆT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN PN B, LIÊU TRUNG, LIÊU XÁ, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán số liệu kế toán từ chi tiết đến tổng hợp lên phần mềm Misa, đảm bảo hạch toán đúng, tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định của Công ty.

Đối chiếu sổ cái với sổ phụ đảm bảo khớp số liệu và phát hiện các chênh lệch kịp thời thông báo cho kế toán phụ trách và cấp trên Lên báo cáo thuế tháng, quý, năm nộp cơ quan thuế Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực sản xuất

Am hiểu về chuẩn mực kế toán; các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, lao động, hiểu về thuế TNCN Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...) và phần mềm kế toán Misa

Tinh thần chịu trách nhiệm cao, trung thực, đáng tin cậy, cẩn thận

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH MỰC IN SẮC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + Thưởng ( nếu có).

Thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Phúc lợi người lao động: BHXH, bảo hiểm cá nhân ( bảo việt )và các chế độ phúc lợi theo quy định.

Du lịch, team buildings,......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỰC IN SẮC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin