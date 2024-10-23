Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Big Belly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Quản lý và kiểm tra công việc của nhân viên kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách: phải thu, nợ phải trả, tài sản cố định, giá thành, tồn kho, thuế và các hoạt động hỗ trợ khác;

Lập báo cáo thuế định kỳ: VAT, PIT, TNDN, ...

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm;

Tổ chức, quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu;

Quản lý việc kiểm toán bên ngoài cuối năm và tính kết sổ các khoản thuế theo đúng yêu cầu của công ty hoặc chính quyền địa phương;

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Kế toán / Kiểm toán / Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Ưu tiên ứng viên từng làm hệ thống ERP, SAP

Có kiến thức về kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan (bao gồm cả thuế, bảo hiểm xã hội, vv ...)

Thành thạo các báo cáo thuế, báo cáo quản lý

Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ, trung thực và có thể làm dưới áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Big Belly Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Tham gia BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ

Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ

Cấp laptop và CCDC làm việc

Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty

Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảmgiá nội bộ

Team building, Year End Party hằng năm

Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty

Cơ hội thăng tiến trong công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Big Belly

