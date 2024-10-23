Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Big Belly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Big Belly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Công ty TNHH Big Belly
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Công ty TNHH Big Belly

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Big Belly

Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Quản lý và kiểm tra công việc của nhân viên kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách: phải thu, nợ phải trả, tài sản cố định, giá thành, tồn kho, thuế và các hoạt động hỗ trợ khác; Lập báo cáo thuế định kỳ: VAT, PIT, TNDN, ... Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Tổ chức, quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu; Quản lý việc kiểm toán bên ngoài cuối năm và tính kết sổ các khoản thuế theo đúng yêu cầu của công ty hoặc chính quyền địa phương;
Quản lý và kiểm tra công việc của nhân viên kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách: phải thu, nợ phải trả, tài sản cố định, giá thành, tồn kho, thuế và các hoạt động hỗ trợ khác;
Lập báo cáo thuế định kỳ: VAT, PIT, TNDN, ...
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm;
Tổ chức, quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu;
Quản lý việc kiểm toán bên ngoài cuối năm và tính kết sổ các khoản thuế theo đúng yêu cầu của công ty hoặc chính quyền địa phương;

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Kế toán / Kiểm toán / Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan. Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên từng làm hệ thống ERP, SAP Có kiến thức về kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan (bao gồm cả thuế, bảo hiểm xã hội, vv ...) Thành thạo các báo cáo thuế, báo cáo quản lý Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ, trung thực và có thể làm dưới áp lực công việc cao.
Bằng cử nhân Kế toán / Kiểm toán / Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Ưu tiên ứng viên từng làm hệ thống ERP, SAP
Có kiến thức về kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan (bao gồm cả thuế, bảo hiểm xã hội, vv ...)
Thành thạo các báo cáo thuế, báo cáo quản lý
Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ, trung thực và có thể làm dưới áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Big Belly Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Tham gia BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ Cấp laptop và CCDC làm việc Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảmgiá nội bộ Team building, Year End Party hằng năm Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty Cơ hội thăng tiến trong công việc cao
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN đầy đủ
Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ
Cấp laptop và CCDC làm việc
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty
Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảmgiá nội bộ
Team building, Year End Party hằng năm
Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty
Cơ hội thăng tiến trong công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Big Belly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Big Belly

Công ty TNHH Big Belly

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20-20B Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

