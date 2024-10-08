Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÝ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn, hạch toán vào phần mềm.

- Xuất hóa đơn bán hàng

- Đối chiếu kiểm tra công nợ phải thu, phải trả

- Kiểm tra số dư cuối kỳ và đối chiếu với các báo cáo chi tiết.

- Khai báo thuế GTGT, TNCN theo tháng, quý, quyết toán năm.

- Lưu trữ, bảo quản sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của kế toán trưởng

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán, kinh tế

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm Kế toán tổng hợp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÝ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Lễ Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Du lịch cùng công ty

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty

- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn, có ơ hội thăng tiến

- Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÝ KHANG

