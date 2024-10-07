Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: chi phí lương, bảo hiểm, CCDC, TSCĐ, thuế, giá vốn hàng bán,.... Quản lý công nợ phải thu, phải trả Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hóa đơn mua bán theo quy định công ty Tổng hợp, thống kê và đối chiếu số liệu kế toán Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra theo yêu cầu Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo tháng/quý/năm.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên từng làm trong công ty phân phối và bán lẻ Tư duy phản biện tốt, cẩn thận, tỉ mỉ Khả năng chịu áp lực công việc cao Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 18Tr/tháng BHXH full lương Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

