Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần AR
- Hồ Chí Minh: 84A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: chi phí lương, bảo hiểm, CCDC, TSCĐ, thuế, giá vốn hàng bán,....
Quản lý công nợ phải thu, phải trả
Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hóa đơn mua bán theo quy định công ty
Tổng hợp, thống kê và đối chiếu số liệu kế toán
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra theo yêu cầu
Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo tháng/quý/năm.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên từng làm trong công ty phân phối và bán lẻ
Tư duy phản biện tốt, cẩn thận, tỉ mỉ
Khả năng chịu áp lực công việc cao
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay
Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 - 18Tr/tháng
BHXH full lương
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau
Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
