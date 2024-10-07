Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh Phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra hồ sơ thanh toán và IR, hạch toán AR, AP, GL trên ERP theo đúng quy định, quy trình hạch toán kế toán để đảm bảo số liệu lên báo cáo được phù hợp với các khoản mục và chính xác. Báo cáo thuế PIT, thuế nhà thầu nước ngoài, lập báo cáo quản trị hàng tháng. Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Lập các báo cáo có liên quan đến công việc khi có yêu cầu. Cập nhật chính sách thuế kịp thời phục vụ công việc. Các công việc khác liên quan do Ban giám đốc giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí liên quan trở lên.

-Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán, thành thạo Excel, tin học văn phòng,...

-Chứng chỉ đào tạo tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point,...)

-Nắm vững các thông tư nghị định về chính sách thuế lao động, thuế nhà thầu,...

-Đọc hiểu tiếng Anh

Phúc Lợi

- Mức lương: lên đến 15 triệu

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động

- Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển

