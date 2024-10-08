Tuyển Kế toán tổng hợp FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FE CREDIT
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
FE CREDIT

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại FE CREDIT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và kiểm tra báo cáo tài chính và Cân đối tài khoản kế toán ngày, tháng, quý, năm Đầu mối cho kiểm toán độc lập Kiểm soát và đối chiếu chênh lệch giữa hệ thống và tài khoản kế toán Cung cấp hướng dãn kế toán cho các sản phẩm, dịch vụ mới Quản lý hệ thống tài khoản kế toán của VPB FC Giải quyết các vấn đề về chính sách kế toán. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận
Lập và kiểm tra báo cáo tài chính và Cân đối tài khoản kế toán ngày, tháng, quý, năm
Đầu mối cho kiểm toán độc lập
Kiểm soát và đối chiếu chênh lệch giữa hệ thống và tài khoản kế toán
Cung cấp hướng dãn kế toán cho các sản phẩm, dịch vụ mới
Quản lý hệ thống tài khoản kế toán của VPB FC
Giải quyết các vấn đề về chính sách kế toán.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Kế Toán/ Tài Chính Ít nhất 03 năm kinh nghiệp kế toán tổng hợp Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức nước ngoài, hoặc môi trường tiếng Anh Có hiểu biết về Tài chính tiêu dùng và Ngân hàng bán lẻ Thành thạo Microsoft office và phần mềm kế toán Kỹ năng giao tiếp tốt Thành thạo tiếng Anh
Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Kế Toán/ Tài Chính
Ít nhất 03 năm kinh nghiệp kế toán tổng hợp
Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức nước ngoài, hoặc môi trường tiếng Anh
Có hiểu biết về Tài chính tiêu dùng và Ngân hàng bán lẻ
Thành thạo Microsoft office và phần mềm kế toán
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thành thạo tiếng Anh

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

15 ngày phép/năm
100% lương trong quá trình thử việc
Tham gia BHYT/BHTN/BHXH theo quy định
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

FE CREDIT

FE CREDIT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, 144 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job207369
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 109 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 109 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JOYWAY GLOBAL VENTURES CO ,.LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TẾ GIA LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TẾ GIA LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN COIN DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN COIN DIGITAL
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ASEAN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASEAN HOLDING
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SIMPLE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SIMPLE GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH OQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty TNHH OQR
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV SENBAC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TẾ BÀO GỐC PARKWAY CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TẾ BÀO GỐC PARKWAY CARE
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSE OF DEERA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Hộ Kinh Doanh BUNNY HILL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Hộ Kinh Doanh BUNNY HILL
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Cửa Sunspace làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Cửa Sunspace
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồng Bằng
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm