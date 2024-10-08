Tuyển Kế toán tổng hợp FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại FE CREDIT
- Hồ Chí Minh: số 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập và kiểm tra báo cáo tài chính và Cân đối tài khoản kế toán ngày, tháng, quý, năm
Đầu mối cho kiểm toán độc lập
Kiểm soát và đối chiếu chênh lệch giữa hệ thống và tài khoản kế toán
Cung cấp hướng dãn kế toán cho các sản phẩm, dịch vụ mới
Quản lý hệ thống tài khoản kế toán của VPB FC
Giải quyết các vấn đề về chính sách kế toán.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận
Lập và kiểm tra báo cáo tài chính và Cân đối tài khoản kế toán ngày, tháng, quý, năm
Đầu mối cho kiểm toán độc lập
Kiểm soát và đối chiếu chênh lệch giữa hệ thống và tài khoản kế toán
Cung cấp hướng dãn kế toán cho các sản phẩm, dịch vụ mới
Quản lý hệ thống tài khoản kế toán của VPB FC
Giải quyết các vấn đề về chính sách kế toán.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Kế Toán/ Tài Chính
Ít nhất 03 năm kinh nghiệp kế toán tổng hợp
Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức nước ngoài, hoặc môi trường tiếng Anh
Có hiểu biết về Tài chính tiêu dùng và Ngân hàng bán lẻ
Thành thạo Microsoft office và phần mềm kế toán
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thành thạo tiếng Anh
Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì
100% lương trong quá trình thử việc
Tham gia BHYT/BHTN/BHXH theo quy định
Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI