Tuyển Kế toán tổng hợp FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và kiểm tra báo cáo tài chính và Cân đối tài khoản kế toán ngày, tháng, quý, năm Đầu mối cho kiểm toán độc lập Kiểm soát và đối chiếu chênh lệch giữa hệ thống và tài khoản kế toán Cung cấp hướng dãn kế toán cho các sản phẩm, dịch vụ mới Quản lý hệ thống tài khoản kế toán của VPB FC Giải quyết các vấn đề về chính sách kế toán. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Kế Toán/ Tài Chính Ít nhất 03 năm kinh nghiệp kế toán tổng hợp Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức nước ngoài, hoặc môi trường tiếng Anh Có hiểu biết về Tài chính tiêu dùng và Ngân hàng bán lẻ Thành thạo Microsoft office và phần mềm kế toán Kỹ năng giao tiếp tốt Thành thạo tiếng Anh

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

15 ngày phép/năm

100% lương trong quá trình thử việc

Tham gia BHYT/BHTN/BHXH theo quy định

Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

