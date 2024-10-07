Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1069 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận tập hợp chứng từ chi phi, doanh thu đầy đủ, chính xác theo quy định của công ty và quy định pháp luật

- Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh

- Xuất hoá đơn bán hàng

- Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán định kỳ tháng, quý, năm

- Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế đúng quy định pháp luật

- Chuẩn bị hồ sơ quyết toán, thanh tra, kiểm tra thuế

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ thanh toán

- Các chứng từ về BHXH , TNCN,....

- Tham mưu, tư vấn cho kế toán trưởng và ban giám đốc các rủi ro, các vấn đề phát sinh trong công tác kế toán

- Đề xuất các giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên ngành: tài chính, kế toán

- Nam/nữ có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm

- Sử dụng tốt MS-Office và phần mềm kế toán

- Tính cách: Tỉ mỉ,cẩn trọng, trung thực và trách nhiệm trong công việc

- Giao tiếp và làm việc đội nhóm tốt.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm cho công ty sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

- Cơ hội tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng phát triển nghề nghiệp

- Cơ hội thăng tiến trong công việc

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

- Làm việc từ 9h - 18h (T2 - T6)

- Hỗ trợ gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin