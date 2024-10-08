Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Kế toán tổng hợp

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 413

- 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong công ty Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (VAT, thuế TNCN) Quản lý và theo dõi các khoản thu chi, công nợ của công ty Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách tài chính kế toán của công ty Hỗ trợ trong các đợt kiểm toán, thanh tra tài chính Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan Từ 2 -3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp trở lên Thành thạo các nghiệp vụ kế toán cơ bản Thành thạo Microsoft Office Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Mức lương từ 11-13 Triệu Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến rõ ràng Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Trương Quyền - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

