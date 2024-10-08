Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 413 - 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong công ty Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (VAT, thuế TNCN) Quản lý và theo dõi các khoản thu chi, công nợ của công ty Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách tài chính kế toán của công ty Hỗ trợ trong các đợt kiểm toán, thanh tra tài chính Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan Từ 2 -3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp trở lên Thành thạo các nghiệp vụ kế toán cơ bản Thành thạo Microsoft Office Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11-13 Triệu Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến rõ ràng Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

