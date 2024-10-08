Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
- Hồ Chí Minh: 413
- 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong công ty
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (VAT, thuế TNCN)
Quản lý và theo dõi các khoản thu chi, công nợ của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách tài chính kế toán của công ty
Hỗ trợ trong các đợt kiểm toán, thanh tra tài chính
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan
Từ 2 -3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp trở lên
Thành thạo các nghiệp vụ kế toán cơ bản
Thành thạo Microsoft Office
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 11-13 Triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
