Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Văn Thái - P.Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Thực hiện những công việc của kế toán tổng hợp, kế toán thuế của công ty.

- Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ của hóa đơn & chứng từ.

- Hạch toán dữ liệu nhập vào hệ thống phần mềm.

- Thực hiện hạch toán chi phí và các nghiệp vụ khác; thực hiện thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp, nhân viên và hạch toán ngân hàng, tiền mặt.

- Thực hiện báo cáo thuế. Báo cáo tài chính.

- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuyển ứng viên nữ sinh năm 1980 trở về sau. Làm việc tại công ty theo giờ Hành Chính (từ thứ 2 đến buổi sáng thứ 7).

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành tài chính, kế toán

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế.

- Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tàichính, thuế.

- Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.

- Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.

Tại Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon Thì Được Hưởng Những Gì

Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện tại Công ty, thì khi bạn trở thành thành viên của chúng tôi ngoài việc bạn sẽ có được một công việc ổn định, thu nhập tương xứng với năng lực bản thân bạn.

- Lương thử việc : 10-14 triệu, sau thử việc upto trở lên 14

- Được đào tạo, học tập đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm.

- Tham gia đầy đủ BHXH, công đoàn.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

- Được trải nghiệm công việc thực tế của một Chuyên viên Kế toán Tổng hợp trong môi trường chuyên nghiệp của Tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon

