Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2524 Trần Văn Giàu, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Thực hiện hồ sơ giải ngân ngân hàng.
Cân đối sổ sách, BCTC.
Cân đối doanh thu.
Có khả năng vận hành hệ thống kế toán một cách chủ động
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành liên quan như Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ...
- Yêu cầu Nữ - Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên
- Có kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên mạnh về báo cáo tài chính, thuế, quyết toán tài chính năm.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
-Nhận việc ngay sau khi phỏng vấn
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 17.500.000 – 20.000.000 triệu/ tháng
- Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành của Công ty.
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.
- Có cơ hội thăng tiến cho ứng viên có ý định ổn định và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
