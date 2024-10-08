Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SYNAPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 251T Lương Định Của, An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

Quản lý và kiểm soát sổ sách kế toán

• Kiểm tra các chứng từ và nhập liệu, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán

• Làm UNC thanh toán, đi giao dịch với các cơ quan nhà nước( ngân hàng, thuế)

• Làm các báo cáo nội bộ, báo cáo bán hàng, mua hàng, đối chiếu công nợ, thu Cod theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo.

• Kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán và đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ và kịp thời hằng ngày, hằng tháng.

• Lưu trữ hồ sơ TSCĐ, hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT mua vào, bán ra theo file mềm, file cứng và tất cả các hồ sơ liên quan.

Kê khai và quản lý thuế

• Kê khai, lập và nộp các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, đúng hạn theo quy định của pháp luật.

• Theo dõi, cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật về thuế mới nhất để đảm bảo công ty luôn tuân thủ đúng quy định.

Kiểm soát chi phí và tối ưu thuế

• Kiểm tra, đối chiếu các khoản chi phí và doanh thu phát sinh, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và tối ưu hóa chi phí thuế.

• Tham gia vào việc lập kế hoạch tài chính và dự toán thuế, đề xuất các biện pháp giảm thiểu chi phí thuế hợp lý và hợp pháp.

• Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến thuế và tác động của các quyết định tài chính đối với nghĩa vụ thuế của công ty.

Lập và nộp báo cáo tài chính

• Lập báo cáo tài chính , kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng quý năm báo cáo cho trưởng phòng tài chính kế toán, ban giám đốc và cơ quan thuế, cục thống kê.

• Đảm bảo nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn cho cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Làm việc với cơ quan thuế và kiểm toán

• Chuẩn bị hồ sơ và cùng Trưởng phòng tài chính kế toán làm việc với cơ quan thuế trong các đợt kiểm tra, thanh tra thuế.

• Hỗ trợ và cung cấp tài liệu, thông tin cho kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán hàng năm.

• Giải trình, cung cấp số liệu và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, đặc biệt là kế toán thuế trong các doanh nghiệp.

• Kỹ năng chuyên môn:

o Hiểu biết sâu rộng về hệ thống kế toán, các quy định pháp luật về thuế và tài chính.

o Thành thạo các phần mềm kế toán và ứng dụng văn phòng (Excel, Word, phần mềm kế toán chuyên dụng).

Quyền lợi tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SYNAPS

Quyền lợi:

• Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.

• Mức lương:

• Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

• Phúc lợi:

• Cơ hội thăng tiến: Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

• Cơ hội thăng tiến:

Cách Thức Ứng Tuyển

