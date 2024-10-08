Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL

Kế toán tổng hợp

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 Cửu Long, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống nội bộ liên quan đến: Hóa đơn, chứng từ , hàng hóa, số liệu bán hàng, các vấn đề công nợ và thông tin của khách hàng. Giám sát việc thực hiện kiểm kho hàng hóa, kiểm quỹ. Kiểm tra số lượng hàng tồn kho, đề xuất biện pháp xử lý thuộc phạm vi quản lý tài chính trong việc thu hồi vốn và xử lý vốn tồn đọng. Chịu trách nhiệm tổng hợp và phân tích hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng, sản phẩm . Giám sát thực hiện nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày và các chi phí phục vụ cho việc duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty. Mở sổ theo dõi chính xác toàn bộ tài sản, tiền vốn, công nợ . Kiểm tra giám sát sử dụng vốn, tình hình luân chuyển vốn, tình hình công nợ, tình hình chi tiêu, sử dụng chi phí nhằm giảm chi phí, phát huy vốn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tài chính kế toán, bảo đảm nguồn vốn của Công ty. Xây dựng và thực hiện kiểm soát biểu mẫu, hệ thống chứng từ, lưu trữ chứng từ, hồ sơ thống kê đúng nguyên tắc kế toán tài chính của Nhà nước. Tập hợp số liệu, lập báo cáo thuế, báo cáo tổng hợp,các báo cáo nhanh theo yêu cầu của Giám Đốc.
Kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống nội bộ liên quan đến: Hóa đơn, chứng từ , hàng hóa, số liệu bán hàng, các vấn đề công nợ và thông tin của khách hàng.
Giám sát việc thực hiện kiểm kho hàng hóa, kiểm quỹ. Kiểm tra số lượng hàng tồn kho, đề xuất biện pháp xử lý thuộc phạm vi quản lý tài chính trong việc thu hồi vốn và xử lý vốn tồn đọng.
Chịu trách nhiệm tổng hợp và phân tích hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng, sản phẩm .
Giám sát thực hiện nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày và các chi phí phục vụ cho việc duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty. Mở sổ theo dõi chính xác toàn bộ tài sản, tiền vốn, công nợ .
Kiểm tra giám sát sử dụng vốn, tình hình luân chuyển vốn, tình hình công nợ, tình hình chi tiêu, sử dụng chi phí nhằm giảm chi phí, phát huy vốn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tài chính kế toán, bảo đảm nguồn vốn của Công ty.
Xây dựng và thực hiện kiểm soát biểu mẫu, hệ thống chứng từ, lưu trữ chứng từ, hồ sơ thống kê đúng nguyên tắc kế toán tài chính của Nhà nước.
Tập hợp số liệu, lập báo cáo thuế, báo cáo tổng hợp,các báo cáo nhanh theo yêu cầu của Giám Đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Sử dụng tốt vi tính và phần mền kế toán. Nắm vững các quy định, chính sách,chế độ của Nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng tốt vi tính và phần mền kế toán.
Nắm vững các quy định, chính sách,chế độ của Nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15.000.000 - 25.000.000 / tháng Được hướng dẫn đào tạo bài bản, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm Thưởng Lễ, Tết
Lương từ 15.000.000 - 25.000.000 / tháng
Được hướng dẫn đào tạo bài bản, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến
Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Phép năm
Thưởng Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL

CÔNG TY CỔ PHẦN AIRGOGO TRAVEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

