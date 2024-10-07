Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AN HIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu

• Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp • Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị • Phân tích các số liệu tài chính, đề xuất các giải pháp tài chính cho ban lãnh đạo • Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, xử lý số liệu kế toán • Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội • Quản lý tài sản cố định, hàng tồn kho của công ty

• Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kế toán sản xuất

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, phép năm ...

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU

