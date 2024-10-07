Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH AN HIỆU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU
Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu
• Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp
• Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị
• Phân tích các số liệu tài chính, đề xuất các giải pháp tài chính cho ban lãnh đạo
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, xử lý số liệu kế toán
• Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội
• Quản lý tài sản cố định, hàng tồn kho của công ty
• Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
Có kiến thức vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kế toán sản xuất
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, phép năm ...
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HIỆU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
