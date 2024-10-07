Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào việc thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp, phân tích và báo cáo các thông tin tài chính của công ty. Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế, báo cáo quản trị. Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các chứng từ, sổ sách kế toán. Tham gia vào việc xây dựng, triển khai và kiểm soát các quy định, chính sách kế toán của công ty. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững các kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính, thuế. Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng (Excel, Word, Powerpoint). Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH V1000 TOP CÔNG TY

