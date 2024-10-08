Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tanimex, Lô 2 - 5A, CN13, KCN Tân Bình, P. Tây Thanh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Cân đối số liệu để báo cáo thuế TNCN hàng tháng Hạch toán tiền lương 334, tiền thuế TNCN 3335, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trên PM Misa hàng tháng Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN Báo cáo thuế các CN và Cty thành viên. Kiểm soát giá mua, giá bán, chi phí vận chuyển, DV chuyển phát nhanh. Kiểm tra công nợ phải thu và phải trả của kế toán công nợ nội bộ Kiểm tra việc tính hoa hồng sale và hoa hồng cho khách hàng Kiểm soát hàng đã xuất kho, hóa đơn và công nợ Kiểm tra các bút toán của các kế toán viên hạch toán trên PM thuế và nội bộ Tổng hợp chi phí, tính giá thành và báo cáo lãi lỗ nội bộ Báo cáo kết quả HĐKD hàng quý và các chứng từ gởi NH Làm Doanh số của các Sale hàng tháng Lập và Báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN cuối năm, Giao dịch liên kết Hỗ trợ hoàn thuế, thanh tra, quyết toán thuế... Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Cân đối số liệu để báo cáo thuế TNCN hàng tháng

Hạch toán tiền lương 334, tiền thuế TNCN 3335, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trên PM Misa hàng tháng

Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Báo cáo thuế các CN và Cty thành viên.

Kiểm soát giá mua, giá bán, chi phí vận chuyển, DV chuyển phát nhanh.

Kiểm tra công nợ phải thu và phải trả của kế toán công nợ nội bộ

Kiểm tra việc tính hoa hồng sale và hoa hồng cho khách hàng

Kiểm soát hàng đã xuất kho, hóa đơn và công nợ

Kiểm tra các bút toán của các kế toán viên hạch toán trên PM thuế và nội bộ

Tổng hợp chi phí, tính giá thành và báo cáo lãi lỗ nội bộ

Báo cáo kết quả HĐKD hàng quý và các chứng từ gởi NH

Làm Doanh số của các Sale hàng tháng

Lập và Báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN cuối năm, Giao dịch liên kết

Hỗ trợ hoàn thuế, thanh tra, quyết toán thuế...

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán các trường Đại học. Nắm chắc kiến thức chuyên môn kế toán. Am hiểu và thành thạo về thuế và luật thuế. Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành May mặc.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán các trường Đại học.

Nắm chắc kiến thức chuyên môn kế toán.

Am hiểu và thành thạo về thuế và luật thuế.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành May mặc.

Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm Du lịch định kỳ Khám sức khỏe hàng năm

Thưởng cuối năm

Du lịch định kỳ

Khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin