Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tanimex, Lô 2
- 5A, CN13, KCN Tân Bình, P. Tây Thanh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Cân đối số liệu để báo cáo thuế TNCN hàng tháng
Hạch toán tiền lương 334, tiền thuế TNCN 3335, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trên PM Misa hàng tháng
Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Báo cáo thuế các CN và Cty thành viên.
Kiểm soát giá mua, giá bán, chi phí vận chuyển, DV chuyển phát nhanh.
Kiểm tra công nợ phải thu và phải trả của kế toán công nợ nội bộ
Kiểm tra việc tính hoa hồng sale và hoa hồng cho khách hàng
Kiểm soát hàng đã xuất kho, hóa đơn và công nợ
Kiểm tra các bút toán của các kế toán viên hạch toán trên PM thuế và nội bộ
Tổng hợp chi phí, tính giá thành và báo cáo lãi lỗ nội bộ
Báo cáo kết quả HĐKD hàng quý và các chứng từ gởi NH
Làm Doanh số của các Sale hàng tháng
Lập và Báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN cuối năm, Giao dịch liên kết
Hỗ trợ hoàn thuế, thanh tra, quyết toán thuế...
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán các trường Đại học.
Nắm chắc kiến thức chuyên môn kế toán.
Am hiểu và thành thạo về thuế và luật thuế.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành May mặc.
Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm
Du lịch định kỳ
Khám sức khỏe hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT VÀ PHỦ KEO 5S
