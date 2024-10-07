Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149/35 Bành Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý và tuân thủ các quy định hạch toán kế toán, quy định hạch toán nội bộ công ty Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết Tham gia kiểm kê tồn kho cuối kỳ hoặc đột xuất. Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. Hướng dẫn nhân viên kế toán xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. Cung cấp số liệu cho TP. Kế toán và Ban lãnh đạo khi có yêu cầu. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của TP. Kế toán và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán Tuổi từ 28 – 33 tuổi Thành thạo Excel, phần mềm Misa, ... Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp của Công ty có từ 5 – 10 cửa hàng/cơ sở/chi nhánh trở lên. Giao tiếp tốt Ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính: LCB + PC = 15.000.000 (Gross) Tham gia BHXH. Nghỉ Lễ/Tết theo Quy định nhà nước. Nghỉ dưỡng, team building 1 năm/lần. Review tăng lương định kỳ & đột xuất. Thưởng lương tháng 13 và thưởng Lễ/Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS

