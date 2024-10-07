Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hạch toán thu/ chi hàng ngày, báo cáo quỹ cuối mỗi ngày.

- Xuất hoá đơn GTGT

- Lập Báo cáo thuế theo tháng (GTGT, TNCN)

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Làm việc với cơ quan thuế quản lý

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, theo dõi công nợ tạm ứng.

- Lập chứng từ ngân hàng, thực hiện rút tiền, nộp tiền.

- Nộp tờ khai thuế và tiền thuế cho thuê TS (thuế TNCN, thuế GTGT) định kỳ mỗi tháng.

- Lập và gửi báo cáo nội bộ định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Công Ty

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ kế toán.

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tài chính, kế toán,liên quan kế toán.

- Ít nhất 3 năm đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp, kế toán nội bộ, lập báo cáo thuế, BCTC năm, quyết toán thuế TNDN

- Sử dụng được các phần mềm kế toán

- Trung thực, công bằng, khách quan và cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển Thì Được Hưởng Những Gì

- Tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm. - Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

-Được làm việc trong môi trường thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển

