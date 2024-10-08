Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN VNR500 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất giá thành kế hoạch hằng năm. Báo cáo phân tích giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch Báo cáo so sánh, đối chiếu giá thành các nhà máy cùng sản xuất một loại hàng. Phân tích chênh lệch giá giữa các nhà máy Phân tích sự thay đổi cơ cấu giá bán của những mặt hàng có nhiều chủng loại, quy cách Phân loại , kiểm soát và đánh giá một số khoản mục chi phí chủ yếu. Phân tích các sai lệch trong chi phí so với định mứ Tổng hợp, kiểm tra, đánh giá một số khoản mục chi phí chủ yếu Tổng hợp, kiểm tra đánh giá thực hiện ngân sách hoạt động hằng năm của các bộ phận. Phân tích, đánh giá hàng tồn kho: Vòng xoay hàng tồn kho, chi phí tồn kho, hàng chậm luân chuyển Phân tích, đánh giá công nợ phải thu, phải trả: Vòng xoay nợ phải thu, tuổi nợ, chi phí tài chính Phân tích, đánh giá dòng tiền vào và ra: Lượng tiền mặt thiếu hụt và dư thừa từng tháng, quý, năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế - Tài chính kế toán, kế toán, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp Tin học văn phòng trình độ B trở lên Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp từ 3 năm trở lên, quy mô công ty từ 100 người trở lên Có kỹ năng đọc, nhập số liệu, chứng từ và phát hiện những bất cập, sai sót

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các sự kiện, CLB nội bộ Hỗ trợ cơm trưa tại công ty Tham gia đầy đủ các BHXH, BHTN ( theo quy định)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN VNR500

