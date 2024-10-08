Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN VNR500 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN VNR500
- Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Đề xuất giá thành kế hoạch hằng năm. Báo cáo phân tích giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch
Báo cáo so sánh, đối chiếu giá thành các nhà máy cùng sản xuất một loại hàng. Phân tích chênh lệch giá giữa các nhà máy
Phân tích sự thay đổi cơ cấu giá bán của những mặt hàng có nhiều chủng loại, quy cách
Phân loại , kiểm soát và đánh giá một số khoản mục chi phí chủ yếu. Phân tích các sai lệch trong chi phí so với định mứ
Tổng hợp, kiểm tra, đánh giá một số khoản mục chi phí chủ yếu
Tổng hợp, kiểm tra đánh giá thực hiện ngân sách hoạt động hằng năm của các bộ phận.
Phân tích, đánh giá hàng tồn kho: Vòng xoay hàng tồn kho, chi phí tồn kho, hàng chậm luân chuyển
Phân tích, đánh giá công nợ phải thu, phải trả: Vòng xoay nợ phải thu, tuổi nợ, chi phí tài chính
Phân tích, đánh giá dòng tiền vào và ra: Lượng tiền mặt thiếu hụt và dư thừa từng tháng, quý, năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế - Tài chính kế toán, kế toán, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp
Tin học văn phòng trình độ B trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
Có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp từ 3 năm trở lên, quy mô công ty từ 100 người trở lên
Có kỹ năng đọc, nhập số liệu, chứng từ và phát hiện những bất cập, sai sót
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các sự kiện, CLB nội bộ
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Tham gia đầy đủ các BHXH, BHTN ( theo quy định)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN VNR500
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
