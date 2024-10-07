Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BCG Energy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 21 Triệu

Mức lương 18 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27C Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 21 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán từ các bộ phận liên quan. Ghi nhận kịp thời, đầy đủ chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống phần mềm. Hạch toán đúng đối tượng, đúng chuẩn mực, quy định kế toán

- Hàng tháng lập các bút toán phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, CCDC; các bút toán trích lập các khoản dự phòng; rà soát và lập bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, thực hiện hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán kết chuyển cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.

- Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán theo quy định luật thuế, kế toán, quy định công ty.

- Kiểm tra, đối chiếu & cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết với số liệu kế toán tổng hợp. Điều chỉnh, kết chuyển số liệu sau khi đối chiếu với các Kế toán phần hành

- Theo dõi nộp NSNN và lập đề nghị thanh toán các loại thuế khi có phát sinh: VAT, thuế TNCN từ chuyển nhượng (nộp thay người bán), thuế Nhà thầu (nộp thay Nhà thầu), thuế môn bài, thuế TNDN, thuế vãng lai, ...

- Cuối năm hoàn thành nộp BCTC, BC quyết toán thuế TNDN, TNCN... đến CQ Thuế và cục thống kê

- Cung cấp hồ sơ, dữ liệu cho đơn vị Kiểm toán và Cơ quan ban ngành khi có yêu cầu và tham gia giải trình số liệu chi tiết khi có yêu cầu

- Lập BCTC Hợp nhất quý, năm: tính toán và thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ về hợp nhất BCTC; Hoàn thiện số liệu BCTC hợp nhất, thuyết minh BCTC hợp nhất

Với Mức Lương 18 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/ CĐ Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng. Nắm vững các nghiệp vụ thanh toán ngân hàng, thủ tục ngân hàng, ĐTXDCB

- Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ kế toán, pháp luật kế toán

- Cẩn thận, ham học hỏi, nhanh nhẹn, tháo vát, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc cao

- Khả năng giải quyết công việc: đáp ứng báo cáo nhanh chóng, kịp thời, chính xác

- Kỹ năng đàm phán, thương thảo và làm việc nhóm

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (vi tính văn phòng, phần mềm kế toán)

- Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên biết làm Hợp nhất BCTC

- Biết sử dụng tiếng anh trong công việc

Tại Công ty Cổ phần BCG Energy Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nội bộ

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện

Phụ cấp khác :Phụ cấp cơm trưa

Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, tết Được tham gia bảo hiểm sức khỏe khi vào làm chính thức Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm Cấp laptop Tham gia các hoạt động gắn kết: YEP, 8/3, 20/10, Noel,

Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, tết

Được tham gia bảo hiểm sức khỏe khi vào làm chính thức

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cấp laptop

Tham gia các hoạt động gắn kết: YEP, 8/3, 20/10, Noel,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BCG Energy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.