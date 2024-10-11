Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tổ chức, kiểm soát việc kê khai, báo cáo thuế, báo cáo kế toán, báo cáo tài chính tháng/ quý/ năm cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định của công ty và pháp luật

- Chịu trách nhiệm về giao dịch với các cơ quan hữu quan: Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, kiểm toán theo yêu cầu công việc... và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp

- Lập kế hoạch về tài chính tháng/ quý/ năm trình duyệt Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty

- Lập các báo cáo kế toán, tài chính, quản trị tháng/ quý/ năm và so sánh với kế hoạch đã được duyệt và theo yêu cầu

- Đánh giá tính hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua số liệu kế toán tài chính, tính hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ sở kinh doanh trong Công ty

- Phối hợp cùng GĐTC kiểm soát việc thu chi, nguồn tiền, nhập xuất hàng hóa theo quy định của Công ty và quyền hạn được giao

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị về số liệu kế toán tài chính và các báo cáo kế toán

- Quản lý sổ sách kế toán

- Đào tạo và phát triển nhân viên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu và nắm rõ luật, thông tư, nghị định về kinh doanh trên các sàn Thương mại điện tử

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên sinh năm 1996 - 1990

- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng, nếu có tiếng Trung là lợi thế

- Thành thạo các phần mềm MS Word, Excel, PPT, SAP, ERP

- Có kỹ năng quản lý, tổ chức công việc

- Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng

- Tư duy logic và chú ý đến chi tiết

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

- Thưởng hiệu suất công việc, Lễ Tết, hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV - Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng - Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch - Review lương 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

