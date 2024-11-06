Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tầm Nhìn Phương Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 34 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tầm Nhìn Phương Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tầm Nhìn Phương Nam

Mức lương
27 - 34 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 27 - 34 Triệu

Mô tả Công việc
- Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh toán
- Kiểm tra bảng lương và các khoản trích theo lương
- Xác định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tiết giảm chi phí cho công ty
- Kiểm soát việc cấp vốn và sử dụng vốn tại công ty thành viên
- Kiểm soát sổ sách kế toán và các công ty thuộc Group định kỳ hoặc đột xuất
- Kiểm tra và xác nhận tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
- Kiểm tra tờ khai và báo cáo tài chính, lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
- Trực tiếp lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên bộ phận kế toán.
- Giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách và các chứng từ kế toán liên quan
- Xây dựng các quy trình liên quan đến bộ phận kế toán và liên phong ban
- Kiểm soát các bút toán, hạch toán và kết chuyển trong kỳ
- Rà soát số liệu sổ sách kế toán thuộc Group, đưa ra hướng xử lý
- Phân tích tình hình tài chính kế toán của Công ty
- Lập báo cáo và xin cấp vốn cho hoạt động của Công ty
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên
- Tham gia các cuộc họp với các phòng ban liên quan đến công tác kế toán và quản trị
- Phụ trách tổ chức, sắp xếp kiểm kê các nguồn tài sản, các dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh tài chính hoặc quyền lợi của Công ty
- Tham gia xây dựng, góp ý kiến về các quyết định về chính sách liên quan đến kế toán cho Ban lãnh đạo
- Tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cập nhật quy định, xu hướng liên quan đến hoạt động kế toán, thuế
- Tham gia chuẩn bị tài liệu và giải trình khi có các cuộc kiểm tra từ các cơ quan ban ngành
- Thực hiện các công việc và báo cáo khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 27 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Giới tính: Nữ - Tuổi: không quá 40 tuổi.
- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên môn nghiệp vụ: Chuyên ngành Kế toán - Tài chính.
- Có chứng chỉ KTT.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên đã làm KTT qua các công ty về xây dựng, BĐS, liên doanh, các tập đoàn lớn, thành thạo báo cáo tài chính hợp nhất.
- Mạnh về kế toán tổng hợp, quyết toán thuế.
- Có kinh nghiệm tiếp xúc, giải trình với cơ quan thuế liên quan đến các hoạt động về thuế của Doanh nghiệp.
- Ưu tiên giao tiếp hoặc đọc hiểu tài liệu tiếng Anh; nhận việc ngay
YÊU CẦU KHÁC:
- Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: SAP, Misa, Fast, 3Tsoft,..
- Có khả năng phân tích số liệu, đưa ra báo cáo phân tích và dự báo.
- Có kỹ năng lãnh đạo, xử lý vấn đề và giao tiếp nội bộ, cơ quan nhà nước.
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực Tài chính Kế toán VAS, IFRS, các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tầm Nhìn Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tầm Nhìn Phương Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tầm Nhìn Phương Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 63 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

