Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 109 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chấm công, tính lương, BHXH...........
Hạch toán, kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh CTy ( Thu, Chi, Mua, Bán..........)
Theo dõi quản lý công nợ, hàng hóa, dịch vụ
Thiết lập báo cáo nội bộ ( Doanh thu, Dòng tiền, BCKQKD, .........) tuần , tháng
Phối hợp với các bộ phận liên quan và quản lý các hồ sơ kinh doanh ( Hợp đồng, phương án kinh doanh, biên bản...)
Thực hiện các công việc trong phạm vi trách nhiệm theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán
- Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên môn Kế toán.
- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt và làm việc nhóm, linh hoạt khi xử lý tình huống phát sinh.
- Ham học hỏi, cầu tiến, làm việc tận tâm, nhiệt huyết, chăm chỉ.
- Ưu tiên trên 25 tuổi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận từ: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/ tháng;
- Review lương hàng năm hoặc đột biến theo hiệu quả công việc.
- Chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
- Tiếp xúc trực tiếp với các Doanh nghiệp lớn trong tất cả các lĩnh vực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS
