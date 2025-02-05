Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 109 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chấm công, tính lương, BHXH...........

Hạch toán, kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh CTy ( Thu, Chi, Mua, Bán..........)

Theo dõi quản lý công nợ, hàng hóa, dịch vụ

Thiết lập báo cáo nội bộ ( Doanh thu, Dòng tiền, BCKQKD, .........) tuần , tháng

Phối hợp với các bộ phận liên quan và quản lý các hồ sơ kinh doanh ( Hợp đồng, phương án kinh doanh, biên bản...)

Thực hiện các công việc trong phạm vi trách nhiệm theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán

- Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên môn Kế toán.

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt và làm việc nhóm, linh hoạt khi xử lý tình huống phát sinh.

- Ham học hỏi, cầu tiến, làm việc tận tâm, nhiệt huyết, chăm chỉ.

- Ưu tiên trên 25 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận từ: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/ tháng;

- Review lương hàng năm hoặc đột biến theo hiệu quả công việc.

- Chế độ BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

- Tiếp xúc trực tiếp với các Doanh nghiệp lớn trong tất cả các lĩnh vực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SBUSINESS

