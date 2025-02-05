Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH COCONUT SILO VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1F, 19 - 23 Dinh Bo Linh street, Ward 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

+ Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán.

+ Quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, ...

+ Đảm bảo tất cả doanh thu, bán hàng và chi phí được ghi nhận chính xác để đáp ứng thời hạn chốt sổ hàng tháng của trụ sở chính.

+ Khai báo và nộp VAT/PIT/CIT & WHT.

+ Kiểm tra tất cả các phiếu thanh toán và phiếu chi tiền mặt.

+ Lập ngân sách hàng năm.

+ Duy trì sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn của Chính phủ Việt Nam và của công ty.

+ Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm và nộp cho Ban Giám đốc hoặc các cơ quan chính phủ liên quan.

+ Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính và kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

+ Giám sát và chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng.

+ Giám sát tất cả các giao dịch trong quy trình kế toán, đảm bảo tính đầy đủ của các báo cáo nội bộ và bên ngoài.

+ Làm việc với kiểm toán hàng năm để hoàn thiện báo cáo tài chính cuối cùng.

+ Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến kế toán và tài chính khi được yêu cầu.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do trụ sở chính giao.

Yêu Cầu Công Việc

+ Khả năng chú ý đến chi tiết cao và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

+ Có kinh nghiệm phân tích tài chính, ưu tiên thành thạo phần mềm kế toán FAST.

+ Thành thạo về thuế và kế toán.

+ Có khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn, có kiến thức sâu rộng về kế toán, hiểu rõ các luật, quy định và tiêu chuẩn kế toán.

+ Có kinh nghiệm quản lý nhân sự, đánh giá và quản lý công việc.

+ Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt.

+ Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Hàn).

+ Kinh nghiệm làm việc tại công ty quốc tế hoặc công ty khởi nghiệp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH COCONUT SILO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội.

+ Được cung cấp thiết bị làm việc mới nhất/cao cấp.

+ Môi trường làm việc tại công ty khởi nghiệp toàn cầu Hàn Quốc, hỗ trợ phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COCONUT SILO VINA

