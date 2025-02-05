Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 đường số 6 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu, hạch toán kế toán;
Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ;
Lập các hoá đơn, phiếu thu, chi cho khách hàng và nhà cung cấp;
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định;
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo định kỳ.
Kiểm tra lập bảng lương và chi trả theo quy định.
Hoạch toán sổ sách kế toán tổng hợp.
Tính giá thành sàn xuất, công trình.
Tính và báo cáo thuế TNCN.
Giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thuế.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng
Kinh nghiệm : 2 năm
Độ tuổi: Nữ từ 25-35 tuổi
Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán.
Trung thực, hòa đồng, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24
Thưởng theo quy định Công ty;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện;
Xét tăng lương theo đợt, cơ hội thăng tiến.
Các chế độ phúc khác theo qui định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 Đường số 6 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

