Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN THANH HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 - 24 Giang Cự Vọng, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày (thu chi, công nợ,...)

Lập báo cáo tài chính định kỳ.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...).

Có kiến thức sâu rộng về luật thuế, kế toán doanh nghiệp.

Nắm vững các quy trình kế toán, kiểm toán.

Có khả năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kinh nghiêm làm việc: 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN THANH HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN THANH HƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin