Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 421/9 sư vạn hạnh nối dài, phường 12, quận 10, tp.hcm, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản trị hợp đồng các gói thầu mua TSCD/CCDC

Theo dõi TSCD, CCDC, chi phí trả trước, nhiên liệu

Tính khấu hao TSCD và theo dõi xuất CCDC

Kiểm tra hạch toán của kế toán viên

Tính giá thành sản phẩm

Báo cáo tài chính, và kiểm tra tập hợp hóa đơn báo cáo thuế hàng tháng

Hoàn thuế, chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, kiểm kê công cụ dụng cụ, tài sản cố định, hành tồn kho tại nhà máy hạch toán vào Misa

Kiểm tra đối chiếu nguyên liệu mua vào với file cân

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn với tờ khai

Kiểm tra hàng tồn kho misa (hàng hóa, thành phẩm)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt trong công việc và cuộc sống

Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ

Năng động, hoạt bát, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Độ tuổi: 25 tuổi trở lên

Giới tính: Nam/ Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10-15 triệu/ tháng tùy năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Lương thưởng tháng 13,14... dưaj trên đánh giá năng lực cá nhân và tình hình kinh doanh của công ty

Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ theo quy định của công ty

Được xét tăng lương theo năng lực thực tế

Được tham gia Bảo hiểm Xã hội đầy đủ

Du lịch định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin