Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY
- Hồ Chí Minh: 421/9 sư vạn hạnh nối dài, phường 12, quận 10, tp.hcm, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản trị hợp đồng các gói thầu mua TSCD/CCDC
Theo dõi TSCD, CCDC, chi phí trả trước, nhiên liệu
Tính khấu hao TSCD và theo dõi xuất CCDC
Kiểm tra hạch toán của kế toán viên
Tính giá thành sản phẩm
Báo cáo tài chính, và kiểm tra tập hợp hóa đơn báo cáo thuế hàng tháng
Hoàn thuế, chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, kiểm kê công cụ dụng cụ, tài sản cố định, hành tồn kho tại nhà máy hạch toán vào Misa
Kiểm tra đối chiếu nguyên liệu mua vào với file cân
Kiểm tra đối chiếu hóa đơn với tờ khai
Kiểm tra hàng tồn kho misa (hàng hóa, thành phẩm)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt trong công việc và cuộc sống
Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ
Năng động, hoạt bát, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Độ tuổi: 25 tuổi trở lên
Giới tính: Nam/ Nữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Lương thưởng tháng 13,14... dưaj trên đánh giá năng lực cá nhân và tình hình kinh doanh của công ty
Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ theo quy định của công ty
Được xét tăng lương theo năng lực thực tế
Được tham gia Bảo hiểm Xã hội đầy đủ
Du lịch định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASTWOOD ENERGY
